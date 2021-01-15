Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал ФК «Ахмат»

Санкции по «акту Магнитского» вводят в отношении тех людей и организаций, которые, по мнению США, причастны к нарушению прав человека. Сам Кадыров находится под санкциями по «акту Магнитского» с 2017 г. Ему и его родственникам запрещен въезд в США.