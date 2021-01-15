Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал ФК «Ахмат»
Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом говорится в сообщении ведомства.
В Роскомнадзоре отметили, что «ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств».
Ранее Youtube заблокировал канал ФК «Ахмат». При попытке перейти на канал появляется сообщение «Эта страница недоступна». Найти канал в поиске также невозможно.
В декабре 2020 года США ввели санкции по «акту Магнитского». В санкционный список попали промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам, бойцовский клуб ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонд Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» главой Чечни Рамзаном Кадыровым или Фондом Ахмата Кадырова.
Санкции по «акту Магнитского» вводят в отношении тех людей и организаций, которые, по мнению США, причастны к нарушению прав человека. Сам Кадыров находится под санкциями по «акту Магнитского» с 2017 г. Ему и его родственникам запрещен въезд в США.