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Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал ФК «Ахмат»

Ведомости

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом говорится в сообщении ведомства. 

В Роскомнадзоре отметили, что «ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств».

Ранее Youtube заблокировал канал ФК «Ахмат». При попытке перейти на канал появляется сообщение «Эта страница недоступна». Найти канал в поиске также невозможно.

В декабре 2020 года США ввели санкции по «акту Магнитского». В санкционный список попали промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам, бойцовский клуб ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонд Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» главой Чечни Рамзаном Кадыровым или Фондом Ахмата Кадырова.

Санкции по «акту Магнитского» вводят в отношении тех людей и организаций, которые, по мнению США, причастны к нарушению прав человека. Сам Кадыров находится под санкциями по «акту Магнитского» с 2017 г. Ему и его родственникам запрещен въезд в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных