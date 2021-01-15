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В ВОЗ выступили против обязательной вакцинации при международных поездках

Ведомости

Комитет по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказался против введения требования обязательной вакцинации при зарубежных поездках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации ВОЗ. 

«В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]», — сообщили в комитете. 

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам.

Ранее международные разработчики паспортов для привитых от коронавируса предложили Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) объединить системы, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Дмитриев предположил, что COVID-паспорта могут быть введены в 2021 г. для безопасности во время путешествий. 1 января 2021 г. на портале госуслуг заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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