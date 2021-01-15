В ВОЗ выступили против обязательной вакцинации при международных поездках

Ранее международные разработчики паспортов для привитых от коронавируса предложили Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) объединить системы, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Дмитриев предположил, что COVID-паспорта могут быть введены в 2021 г. для безопасности во время путешествий. 1 января 2021 г. на портале госуслуг заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от коронавируса.