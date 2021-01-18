Путин поручил доработать единый план достижения национальных целей

«Правительству РФ доработать проект Единого плана и представить его на рассмотрение Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам», — говорится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в декабре 2020 г. Также Путин поручил кабмину до 1 апреля скорректировать при необходимости национальные проекты и государственные программы, приведя их в соответствие с Единым планом.