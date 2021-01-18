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Путин поручил доработать единый план достижения национальных целей

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Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать единый план достижения национальных целей, следует из материалов, опубликованных на сайте Кремля. Ответственным в выполнении обоих поручений является премьер-министр страны Михаил Мишустин. Срок их исполнения — 1 февраля текущего года.

«Правительству РФ доработать проект Единого плана и представить его на рассмотрение Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам», — говорится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в декабре 2020 г. Также Путин поручил кабмину до 1 апреля скорректировать при необходимости национальные проекты и государственные программы, приведя их в соответствие с Единым планом.

21 июля 2020 г. Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет, до 2030 г. Главными целями президент определил сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортную и безопасную среду для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровую трансформацию.

Среди показателей, которые необходимо достигнуть к 2030 г., указаны обеспечение роста численности населения, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г., вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных