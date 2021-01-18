Путин поручил доработать единый план достижения национальных целей
Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать единый план достижения национальных целей, следует из материалов, опубликованных на сайте Кремля. Ответственным в выполнении обоих поручений является премьер-министр страны Михаил Мишустин. Срок их исполнения — 1 февраля текущего года.
«Правительству РФ доработать проект Единого плана и представить его на рассмотрение Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам», — говорится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в декабре 2020 г. Также Путин поручил кабмину до 1 апреля скорректировать при необходимости национальные проекты и государственные программы, приведя их в соответствие с Единым планом.
21 июля 2020 г. Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет, до 2030 г. Главными целями президент определил сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортную и безопасную среду для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровую трансформацию.
Среди показателей, которые необходимо достигнуть к 2030 г., указаны обеспечение роста численности населения, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г., вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы и другие.