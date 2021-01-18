В Карачаево-Черкессии на горнолыжном курорте сошла лавина
Лавина сошла на горнолыжном курорте в Домбае, который находится на территории Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили источники «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости». В МЧС подтвердили информацию о ЧП. На месте схода лавины работают спасатели. Под завалами могут находиться люди.
По данным источников агентств, лавина сошла у горы Мусса-Ачитара. В момент схода лавины на трассе находилось от 4 до 12 человек, кроме того под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.
Источник ТАСС уточняет, что сход лавины мог быть принудительным.