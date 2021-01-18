В Карачаево-Черкессии на горнолыжном курорте сошла лавина

Лавина сошла на горнолыжном курорте в Домбае, который находится на территории Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили источники «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости». В МЧС подтвердили информацию о ЧП. На месте схода лавины работают спасатели. Под завалами могут находиться люди.