Голикова назвала срок начала масштабного производства вакцины «ЭпиВакКорона»
Масштабное производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» начнется в феврале 2021 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«К масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» мы перейдем с февраля 2021 года», — сказала Голикова. Вакцина начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинации людей, добавила вице-премьер.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.
Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске. Обе вакцины проходят пострегистрационные испытания. 16 февраля ожидается регистрация третьей вакцины от коронавируса центра Чумакова - «КовиВак».