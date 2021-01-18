Мурашко назвал условие отмены масочного режима

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, тем не менее нужно обязательно в заботе об окружающих людях продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, элиминации возбудителя и циркуляции на территории страны», — сказал Мурашко.