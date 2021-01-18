Мурашко назвал условие отмены масочного режима
Носить маски необходимо даже после вакцинации от коронавируса до формирования в стране популяционного иммунитета, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе брифинга, сообщила пресс-служба правительства.
«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, тем не менее нужно обязательно в заботе об окружающих людях продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, элиминации возбудителя и циркуляции на территории страны», — сказал Мурашко.
Носить маску после вакцинации необходимо, так как после контакта с заболевшим человек с иммунитетом может стать носителем инфекции, объяснил министр.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».