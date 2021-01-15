Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител к COVID-19

Коронавирус в небольших количествах сейчас распространен в закрытых помещениях. За счет поступления вируса в организм пациента уровень его антител будет постоянно поддерживаться. »Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться. Хотя у нас будут образовываться при этом клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за 2-3 дня, соответственно восстанавливают нужный уровень антител», — сказал Гинцбург.