Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител к COVID-19
Пациент с высоким уровнем антител к коронавирусу может не носить маску, чтобы поддерживать их уровень, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», — сказал Гинцбург.
Коронавирус в небольших количествах сейчас распространен в закрытых помещениях. За счет поступления вируса в организм пациента уровень его антител будет постоянно поддерживаться. »Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться. Хотя у нас будут образовываться при этом клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за 2-3 дня, соответственно восстанавливают нужный уровень антител», — сказал Гинцбург.
На вопрос, можно ли не рекомендовать не носить маски пациентам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, Гинцбург ответил, что «дал себе такую рекомендацию».
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что местные жители, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах.