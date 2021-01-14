На Сахалине привившимся от COVID-19 разрешат не носить маски и выдадут бейджи
Жителям Сахалинской области, привившимся от коронавируса препаратом «Спутник V», разрешат не носить маски в общественных местах и выдадут специальные бейджи, закрепляющие это право, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
«Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах», — написал Лимаренко в своем Telegram-канале. Он пояснил, что массовая вакцинация на Сахалине начнется в субботу 16 января.
«Это более 9 тыс. доз препарата «Спутник V». Ежемесячно будет поступать не менее 10 тыс. доз», — сообщил губернатор. Заявку на вакцинацию жители Сахалина могут подать на сайте госуслуг.
По оценке Росстата, на 2020 г. на Сахалине проживало более 488 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин 13 января 2020 г. поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи. Эффективность препарата оценивается в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. До этого прививки делались группам риска — учителям, врачам, полицейским и работникам сфер, имеющих постоянные контакты с людьми.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), при участии которого создавался препарат, утверждает, что прививку уже получили около 1,5 млн россиян. За 2021 г. вакцинироваться должны несколько десятков миллионов российских граждан, которые получат препарат бесплатно. Расходы на вакцинацию Минфин оценил в 75-100 млрд руб.,
В то же время в докладе фонда «Петербургская политика» отмечается, что доступ к вакцинации, которая была объявлена в начале декабря, в регионах сильно различается. Лишь в пяти регионах прививку от коронавируса могли сделать все желающие. При этом в 11 регионах, по данным экспертов, доступность вакцинирования низкая. Это Челябинская, Омская, Новгородская области, Пермский край, Чувашия, Коми, Хакасия. Еще в 14 регионах доступна лишь ограниченная вакцинация.