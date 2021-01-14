На Сахалине привившимся от COVID-19 разрешат не носить маски и выдадут бейджи

В то же время в докладе фонда «Петербургская политика» отмечается, что доступ к вакцинации, которая была объявлена в начале декабря, в регионах сильно различается. Лишь в пяти регионах прививку от коронавируса могли сделать все желающие. При этом в 11 регионах, по данным экспертов, доступность вакцинирования низкая. Это Челябинская, Омская, Новгородская области, Пермский край, Чувашия, Коми, Хакасия. Еще в 14 регионах доступна лишь ограниченная вакцинация.