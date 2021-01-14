Мурашко анонсировал увеличение поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Выпуск и объемы поставок вакцины в регионы в ближайшее время увеличатся, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.
«На этой неделе в регионы доставлены более 600 тыс. доз, до конца января ожидается поставка еще 2 млн. доз вакцины "Спутник V"», — сказал Мурашко. По его словам, увеличение поставок вакцины в регионы возможно в связи с ростом производства вакцины и выпуска ее в гражданский оборот. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз вакцины, отметил министр.
«Регионам необходимо расширять инфраструктуру по ее приему, внутренней логистике и применению: обеспечить возможность постоянного увеличения пропускной способности пунктов вакцинации, увеличить их число, повысив доступность вакцинации для всех граждан», — добавил министр. По его словам, в приоритете — люди старше 55-60 лет.
Ранее в докладе фонда «Петербургская политика» сообщалось, что доступ к вакцинации, которая была объявлена в начале декабря, в регионах сильно различается. Лишь в пяти регионах прививку от коронавируса могли сделать все желающие, а не только врачи и учителя. При этом в 11 регионах, по данным экспертов, доступность вакцинирования низкая. В их числе Челябинская, Омская, Новгородская области, Пермский край, Чувашия, Коми, Хакасия. Еще в 14 регионах доступна лишь ограниченная вакцинация.
13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи. Эффективность препарата оценивается в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. Путин назвал разработку лучшей в мире.