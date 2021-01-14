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Мурашко анонсировал увеличение поставок вакцины от COVID-19 в регионы

Ведомости

Выпуск и объемы поставок вакцины в регионы в ближайшее время увеличатся, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

«На этой неделе в регионы доставлены более 600 тыс. доз, до конца января ожидается поставка еще 2 млн. доз вакцины "Спутник V"», — сказал Мурашко. По его словам, увеличение поставок вакцины в регионы возможно в связи с ростом производства вакцины и выпуска ее в гражданский оборот. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз вакцины, отметил министр.

«Регионам необходимо расширять инфраструктуру по ее приему, внутренней логистике и применению: обеспечить возможность постоянного увеличения пропускной способности пунктов вакцинации, увеличить их число, повысив доступность вакцинации для всех граждан», — добавил министр. По его словам, в приоритете — люди старше 55-60 лет.

Ранее в докладе фонда «Петербургская политика» сообщалось, что доступ к вакцинации, которая была объявлена в начале декабря, в регионах сильно различается. Лишь в пяти регионах прививку от коронавируса могли сделать все желающие, а не только врачи и учителя. При этом в 11 регионах, по данным экспертов, доступность вакцинирования низкая. В их числе Челябинская, Омская, Новгородская области, Пермский край, Чувашия, Коми, Хакасия. Еще в 14 регионах доступна лишь ограниченная вакцинация.

13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи. Эффективность препарата оценивается в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. Путин назвал разработку лучшей в мире.

Ранее по теме: Регионы России сильно различаются по доступности вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных