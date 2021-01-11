РФПИ сообщил о более 1,5 млн привившихся «Спутником V»

В сообщении говорится, что эффективность вакцины от коронавируса составляет более 90%, от тяжелых случаев коронавируса — 100%. Вакцина одобрена для применения в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине и Боливии. Также начался процесс регистрации вакцины в Евросоюзе. Накануне в твиттер-аккаунте создателей «Спутника V» сообщалось, что Россия является лидером среди всех стран Европы по числу привитых от ковида. По их данным, к 9 января 2021 г. были привиты более миллиона россиян. Точно такие же данные создатели вакцины оглашали 6 января.