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РФПИ сообщил о более 1,5 млн привившихся «Спутником V»

Ведомости

Более 1,5 млн человек вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

В сообщении говорится, что эффективность вакцины от коронавируса составляет более 90%, от тяжелых случаев коронавируса — 100%. Вакцина одобрена для применения в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине и Боливии. Также начался процесс регистрации вакцины в Евросоюзе. Накануне в твиттер-аккаунте создателей «Спутника V» сообщалось, что Россия является лидером среди всех стран Европы по числу привитых от ковида. По их данным, к 9 января 2021 г. были привиты более миллиона россиян. Точно такие же данные создатели вакцины оглашали 6 января.

Вакцина «Спутник V», разработанная научным центром Гамалеи стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Она была зарегистрирована в августе 2020 г. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре «Вектор». Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания обеих вакцин. В середине декабря в России началась массовая вакцинация от коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных