Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Bloomberg назвали причины доверять российской вакцине «Спутник V»

Ведомости

В отличие от китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, российская вакцина «Спутник V» является весьма надежным и эффективным препаратом несмотря на отсутствие подробных данных о третьем этапе клинических испытаний. Такое мнение высказал старший аналитик по фармацевтике агентства Bloomberg Сэм Фазели. 

Он отметил, что эффективность российской вакцины доказывается, в том числе, данными по количеству сделанных прививок и заболевших после укола. По данным Фазели, прививка во время клинических испытаний была сделана 23 тыс. человек, а заболели после нее коронавирусом менее 150 человек. 

«Согласно комментариям в пресс-релизах, эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании «Спутник V» стабильно составляла 90% или выше. Также не было случаев тяжелой формы COVID-19 у вакцинированных лиц, хотя определения степени тяжести заболевания неясно», — написал аналитик. 

По его словам, Россия благодаря разработке собственной вакцины, входит в пятерку производителей, которые получили наибольшее количество предзаказов на поставку препаратов.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа – раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

На 6 января в России вакцинировались «Спутником V» более 1 млн человек. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных