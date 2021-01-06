В России более 1 млн человек вакцинировались «Спутником V»
В России на сегодняшний день более одного миллиона человек поставили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter вакцины.
«Больше 1 млн человек в России сейчас провакцинированы "Спутником V", — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.