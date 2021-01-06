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В России более 1 млн человек вакцинировались «Спутником V»

Ведомости

В России на сегодняшний день более одного миллиона человек поставили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter вакцины.

«Больше 1 млн человек в России сейчас провакцинированы "Спутником V", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.

Ранее по теме: Путин поручил рассмотреть вопрос выдачи сертификатов привитым от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных