Путин поручил рассмотреть вопрос выдачи сертификатов привитым от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам, сообщила пресс-служба Кремля.
«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», – говорится в сообщении. Срок предоставления доклада – 20 января 2021 г.
Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря. В ходе пресс-конференции Путин отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.