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Путин поручил рассмотреть вопрос выдачи сертификатов привитым от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам, сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», – говорится в сообщении. Срок предоставления доклада – 20 января 2021 г.

Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря. В ходе пресс-конференции Путин отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.

Ранее по теме: Путин оценил идею введения сертификатов для привитых от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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