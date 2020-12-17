Путин оценил идею введения сертификатов для привитых от коронавируса
Президент России Владимир Путин считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Что касается вот этих международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, и здесь никакой тайны я вам не раскрою, что даже люди с прививкой, они могут быть переносчиками», — отметил Путин.
Этот вопрос требует дополнительного изучения, добавил он.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России. В Москве вакцинация групп риска населения началась 5 декабря.