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Путин оценил идею введения сертификатов для привитых от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Что касается вот этих международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, и здесь никакой тайны я вам не раскрою, что даже люди с прививкой, они могут быть переносчиками», — отметил Путин.

Этот вопрос требует дополнительного изучения, добавил он.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России. В Москве вакцинация групп риска населения началась 5 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных