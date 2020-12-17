Путин оценил идею введения сертификатов для привитых от коронавируса

«Что касается вот этих международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, и здесь никакой тайны я вам не раскрою, что даже люди с прививкой, они могут быть переносчиками», — отметил Путин.