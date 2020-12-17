Путин назвал условие открытия границ с другими странами
Границы с другими странами будут открыты, когда это позволят сделать врачи, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты», — сказал Путин. Президент выразил пожелание, чтобы в период действия ограничений граждане пользовались возможностями внутреннего туризма.
«Но как только станет возможным, конечно, мы это сделаем. Одна из пострадавших отраслей нашей промышленности – это перевозки авиационные. И в этом смысле, конечно, очень важно разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям летать за границу», — объяснил он.
Путин отметил, что ежегодно 32 млн россиян выезжают за пределы страны и тратят за границей $35 млрд. «Такие вот если потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, то это будет здорово», — подытожил президент.