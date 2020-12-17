Путин назвал условие открытия границ с другими странами

«Но как только станет возможным, конечно, мы это сделаем. Одна из пострадавших отраслей нашей промышленности – это перевозки авиационные. И в этом смысле, конечно, очень важно разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям летать за границу», — объяснил он.