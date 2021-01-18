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При сходе лавины в Домбае погиб один человек

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При сходе лавины на горнолыжном курорте Домбай (Карачаево-Черкесия) погиб как минимум один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на окружную противолавинную службу.

«Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются. Скорее всего, не местный», — заявил агентству глава ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев.

Кроме того, прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Лавина сошла у горы Мусса-Ачитара. В момент схода лавины на трассе находилось от 4 до 12 человек, кроме того, по данным МЧС, под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Спасатели обследуют лавину и продолжают поиски. Как минимум шесть человек спаслись.

Источник ТАСС ранее уточнил, что сход лавины мог быть принудительным. 

Ранее по теме: Шесть человек спаслись после схода лавины на Домбае
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных