При сходе лавины в Домбае погиб один человек
При сходе лавины на горнолыжном курорте Домбай (Карачаево-Черкесия) погиб как минимум один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на окружную противолавинную службу.
«Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются. Скорее всего, не местный», — заявил агентству глава ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев.
Кроме того, прокуратура начала проверку по факту инцидента.
Лавина сошла у горы Мусса-Ачитара. В момент схода лавины на трассе находилось от 4 до 12 человек, кроме того, по данным МЧС, под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Спасатели обследуют лавину и продолжают поиски. Как минимум шесть человек спаслись.
Источник ТАСС ранее уточнил, что сход лавины мог быть принудительным.