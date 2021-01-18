При сходе лавины в Домбае погиб один человек

Лавина сошла у горы Мусса-Ачитара. В момент схода лавины на трассе находилось от 4 до 12 человек, кроме того, по данным МЧС, под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Спасатели обследуют лавину и продолжают поиски. Как минимум шесть человек спаслись.