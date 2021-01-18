Минск лишили права проведения ЧМ по хоккею в 2021 году
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 г. из-за вопросов безопасности. Об этом говорится в сообщении федерации.
Среди «растущих проблем безопасности» в федерации отметили рост политических беспорядков, а также пандемию коронавируса.
«В настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси», — отмечается в сообщении федерации.
Чемпионат будет перенесен из Минска. О новом месте проведения пока не говорится. При этом уточняется, что чемпионат должен был бы одновременно проходить и в Минске и в Риге. Таким образом, федерация рассмотрит Ригу как единое место проведения чемпионата мира.
После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в республике начались акции протеста. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей.