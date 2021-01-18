Минск лишили права проведения ЧМ по хоккею в 2021 году

Чемпионат будет перенесен из Минска. О новом месте проведения пока не говорится. При этом уточняется, что чемпионат должен был бы одновременно проходить и в Минске и в Риге. Таким образом, федерация рассмотрит Ригу как единое место проведения чемпионата мира.