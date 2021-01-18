В США эвакуировали Капитолий из-за пожара в лагере для бездомных поблизости

Источники Associated Press сообщили, что возгорание произошло в лагере для бездомных, который находился на расстоянии одной мили от Капитолия. По данным агенства, пожарные оперативно устранили возгорание. Частичную эвакуацию Капитолия было решено провести в качестве меры предосторожности.