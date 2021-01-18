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В США эвакуировали Капитолий из-за пожара в лагере для бездомных поблизости

Ведомости

Возле Капитолия в Вашингтоне произошел пожар, говорится в сообщении городского агентства по чрезвычайным ситуациям, опубликованном в Twitter. По данным ведомства, пожар был потушен и никто не пострадал. 

Источники Associated Press сообщили, что возгорание произошло в лагере для бездомных, который находился на расстоянии одной мили от Капитолия. По данным агенства, пожарные оперативно устранили возгорание. Частичную эвакуацию Капитолия было решено провести в качестве меры предосторожности.

О том, что над Капитолием, где проходит репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, видны клубы дыма, ранее сообщил корреспондент NBC News Фрэнк Торп. По его информации, часть парламентского комплекса была эвакуирована.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных