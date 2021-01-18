В США эвакуировали Капитолий из-за пожара в лагере для бездомных поблизости
Возле Капитолия в Вашингтоне произошел пожар, говорится в сообщении городского агентства по чрезвычайным ситуациям, опубликованном в Twitter. По данным ведомства, пожар был потушен и никто не пострадал.
Secret Service update: No threat to the public:https://t.co/SfJ98fzlRa https://t.co/CxNLFRS54l— Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021
Источники Associated Press сообщили, что возгорание произошло в лагере для бездомных, который находился на расстоянии одной мили от Капитолия. По данным агенства, пожарные оперативно устранили возгорание. Частичную эвакуацию Капитолия было решено провести в качестве меры предосторожности.
О том, что над Капитолием, где проходит репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, видны клубы дыма, ранее сообщил корреспондент NBC News Фрэнк Торп. По его информации, часть парламентского комплекса была эвакуирована.