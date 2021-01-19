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Навального доставили в СИЗО «Матросская Тишина»

Ведомости

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального после ареста доставили в СИЗО «Матросская Тишина», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

«Алексей Анатольевич Навальный прибыл в Следственный изолятор федерального значения "Матросская Тишина" накануне в начале девятого вечера. Навальный сказал членам ОНК, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается», — рассказал Мельников. По его словам, Навальный находится один в трехместной камере карантинного отделения. В камере есть холодильник, электрический чайник, телевизор, горячая вода.

17 января Навальный был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» сотрудниками ФСИН после того, как вернулся из Германии. Там он находился с конца августа. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. 18 января Навальный был арестован до 15 февраля 2021 г. На 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

29 декабря 2020 г., когда глава ФБК еще был в Германии, в России его объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», разъяснили во ФСИН. Тогда же Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных