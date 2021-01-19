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В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

Ведомости

В Китае новым эпицентром внутренних случаев заражения стала провинция Цзилинь на северо-востоке страны. Там зафиксирован рост числа инфицированных, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. 

За прошедшие сутки там было выявлено 43 новых заболевших, почти треть от суточного прироста инфицированных по всей стране (+118). До этого рост наблюдался в пограничной со столичным округом провинции Хэбэй на востоке страны, из-за чего там были введены транспортные ограничения. Госкомитет здравоохранения отмечает, что 12 случаев заражения за сутки являются «завозными» из-за рубежа. В крупнейших городах, включая Шанхай и Пекин, отмечаются единичные случаи заболеваний.

Всего новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 31 из 33 провинций Китая. За сутки, утверждают китайские власти, ни один из инфицированных не умер. Выписано за сутки 32 пациента, из-под медицинского наблюдения было освобождено 1 286 человек.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, в том же месяце вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. 

По данным Университета Джонса Хопкинса на 19 января, в мире зарегистрировано более 95, 5 млн случаев коронавируса, из которых более 2 млн — летальные. Лидером по заболеваемости и смертности остаются США: при 24 млн заражений 398 тыс. смертей. На втором месте — Индия (10, 5 млн заражений при 152 тыс. умерших), на третьем — Бразилия. Там умерли более 210 тыс. человек при более 8 млн инфицирований. Россия занимает четвертую строчку по распространению инфекции и восьмую строчку по смертности (более 65 тыс. летальных исходов при 3,5 млн заражений).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных