В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса на 19 января, в мире зарегистрировано более 95, 5 млн случаев коронавируса, из которых более 2 млн — летальные. Лидером по заболеваемости и смертности остаются США: при 24 млн заражений 398 тыс. смертей. На втором месте — Индия (10, 5 млн заражений при 152 тыс. умерших), на третьем — Бразилия. Там умерли более 210 тыс. человек при более 8 млн инфицирований. Россия занимает четвертую строчку по распространению инфекции и восьмую строчку по смертности (более 65 тыс. летальных исходов при 3,5 млн заражений).