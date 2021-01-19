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В ВОЗ заявили о способности COVID-19 стать сезонной болезнью

Ведомости

Превращение коронавируса в сезонную болезнь зависит от эффективности вакцинации, допустила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».

«Предпосылки [превращения коронавируса в сезонную болезнь] есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации», — сказала Вуйнович.

Она отметила, что «даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус». В то же время она выразила надежду, что при эффективной вакцинации коронавирус станет инфекцией с низким уровнем угрозы, причем свойственной лишь для определенных регионов мира.

Днем ранее число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса. На 19 января лидером по количеству смертей являются США, где летальный исход зафиксировали более чем в 398 тыс. случаях (при более 24 млн заражений). На втором месте Бразилия, там умерли более 210 тыс. человек при более 8 млн инфицирований. На третьем — Индия с 152 тыс. умершими (при 10,5 млн случаев). Россия занимает восьмую строчку (более 65 тыс. смертей при 3,5 млн заражений).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных