В ВОЗ заявили о способности COVID-19 стать сезонной болезнью

Днем ранее число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса. На 19 января лидером по количеству смертей являются США, где летальный исход зафиксировали более чем в 398 тыс. случаях (при более 24 млн заражений). На втором месте Бразилия, там умерли более 210 тыс. человек при более 8 млн инфицирований. На третьем — Индия с 152 тыс. умершими (при 10,5 млн случаев). Россия занимает восьмую строчку (более 65 тыс. смертей при 3,5 млн заражений).