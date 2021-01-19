В ВОЗ заявили о способности COVID-19 стать сезонной болезнью
Превращение коронавируса в сезонную болезнь зависит от эффективности вакцинации, допустила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».
«Предпосылки [превращения коронавируса в сезонную болезнь] есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации», — сказала Вуйнович.
Она отметила, что «даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус». В то же время она выразила надежду, что при эффективной вакцинации коронавирус станет инфекцией с низким уровнем угрозы, причем свойственной лишь для определенных регионов мира.
Днем ранее число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса. На 19 января лидером по количеству смертей являются США, где летальный исход зафиксировали более чем в 398 тыс. случаях (при более 24 млн заражений). На втором месте Бразилия, там умерли более 210 тыс. человек при более 8 млн инфицирований. На третьем — Индия с 152 тыс. умершими (при 10,5 млн случаев). Россия занимает восьмую строчку (более 65 тыс. смертей при 3,5 млн заражений).