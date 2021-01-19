Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету

По ее словам, после зимнего спада заболеваемости заболеваемость коронавирусом может снова вырасти в начале весны. Это характерно для сезонных инфекций, одной из которых может стать коронавирус. Заболеваемость, по оценке Пшеничной, вряд ли достигнет показателей осеннего пика. Ситуация с коронавирусом в России, согласно последним данным, стабилизируется, поэтому пик заболеваемости, возможно, уже пройден.