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Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету

Ведомости

Показатель заболеваемость коронавирусом в России ближе к лету может достичь минимума прошлого года или опуститься еще ниже, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По ее словам, после зимнего спада заболеваемости заболеваемость коронавирусом может снова вырасти в начале весны. Это характерно для сезонных инфекций, одной из которых может стать коронавирус. Заболеваемость, по оценке Пшеничной, вряд ли достигнет показателей осеннего пика. Ситуация с коронавирусом в России, согласно последним данным, стабилизируется, поэтому пик заболеваемости, возможно, уже пройден.

По данным оперштаба на 18 января, в России выявлено около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 3 млн пациентов выздоровели от него, более 66 тыс. — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных