Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
Показатель заболеваемость коронавирусом в России ближе к лету может достичь минимума прошлого года или опуститься еще ниже, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
По ее словам, после зимнего спада заболеваемости заболеваемость коронавирусом может снова вырасти в начале весны. Это характерно для сезонных инфекций, одной из которых может стать коронавирус. Заболеваемость, по оценке Пшеничной, вряд ли достигнет показателей осеннего пика. Ситуация с коронавирусом в России, согласно последним данным, стабилизируется, поэтому пик заболеваемости, возможно, уже пройден.
По данным оперштаба на 18 января, в России выявлено около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 3 млн пациентов выздоровели от него, более 66 тыс. — скончались.