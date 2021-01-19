«Британский» штамм коронавируса может стать основным в России
«Британский» штамм коронавируса может стать основным штаммом вируса в России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.
Биолог пояснила, что штамм, выявленный в Великобритании, на 56% заразнее штамма, который был обнаружен ранее. В США, по ее словам, уже выявлено много случаев заражения новым штаммом коронавируса. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. «Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — заявила биолог.
Врач отметила, что с появлением более заразного штамма время, когда человек может контактировать с зараженным и не заразиться, сократилось с 15 до 5 минут. Баранова рассказала, что британский штамм вируса будет побеждать ранее появившийся штамм по скорости заражения новых носителей и постепенно может вытеснить его. «Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», — подчеркнула биолог.
4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, в настоящее время пациент выздоровел.
23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. Президент России Владимир Путин заявил, что точно предугадать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно.