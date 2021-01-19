«Британский» штамм коронавируса может стать основным в России

Врач отметила, что с появлением более заразного штамма время, когда человек может контактировать с зараженным и не заразиться, сократилось с 15 до 5 минут. Баранова рассказала, что британский штамм вируса будет побеждать ранее появившийся штамм по скорости заражения новых носителей и постепенно может вытеснить его. «Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», — подчеркнула биолог.