Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

ФСБ нашла в доме у жителя Архангельска 30 самодельных бомб

Ведомости

В доме 27-летнего жителя Архангельска ФСБ обнаружила 30 самодельных взрывных устройств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур», — сообщили в ФСБ, отметив, что находка стала результатом оперативной деятельности регионального управления службы.

По факту обнаружения взрывных устройств и компонентов к ним возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств). Расследование продолжается.

В конце октября 2018 г. на проходной управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. В результате пострадали трое сотрудников управления. Бомбу в здание принес 17-летний местный житель Михаил Жлобицкий, который погиб из-за того, что устройство сработало у него в руках.

Позже в отношении журналистки псковской редакции радиостанции «Эхо Москвы» Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) за материал по инциденту. Он был опубликован в «Псковской ленте новостей» (сейчас удален), а до публикации был зачитан автором в радиоэфире. Прокопьева рассуждала, что действия подростка могли быть связаны в том числе с государственной политикой. В итоге суд приговорил ее к штрафу в 500 тыс. руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных