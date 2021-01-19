ФСБ нашла в доме у жителя Архангельска 30 самодельных бомб
В доме 27-летнего жителя Архангельска ФСБ обнаружила 30 самодельных взрывных устройств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур», — сообщили в ФСБ, отметив, что находка стала результатом оперативной деятельности регионального управления службы.
По факту обнаружения взрывных устройств и компонентов к ним возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств). Расследование продолжается.
В конце октября 2018 г. на проходной управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. В результате пострадали трое сотрудников управления. Бомбу в здание принес 17-летний местный житель Михаил Жлобицкий, который погиб из-за того, что устройство сработало у него в руках.
Позже в отношении журналистки псковской редакции радиостанции «Эхо Москвы» Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) за материал по инциденту. Он был опубликован в «Псковской ленте новостей» (сейчас удален), а до публикации был зачитан автором в радиоэфире. Прокопьева рассуждала, что действия подростка могли быть связаны в том числе с государственной политикой. В итоге суд приговорил ее к штрафу в 500 тыс. руб.