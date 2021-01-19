ФСБ нашла в доме у жителя Архангельска 30 самодельных бомб

Позже в отношении журналистки псковской редакции радиостанции «Эхо Москвы» Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) за материал по инциденту. Он был опубликован в «Псковской ленте новостей» (сейчас удален), а до публикации был зачитан автором в радиоэфире. Прокопьева рассуждала, что действия подростка могли быть связаны в том числе с государственной политикой. В итоге суд приговорил ее к штрафу в 500 тыс. руб.