Песков высказался о введении «ковидных паспортов» в России

«Идея была такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться», — заявил Песков (цитата по ТАСС). При этом он добавил, что тема обсуждается, однако официальной позиции Кремля по этому вопросу на данный момент нет.