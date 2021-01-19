Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Песков высказался о введении «ковидных паспортов» в России

Ведомости

Власти прорабатывают тему возможного введения специальных «ковидных паспортов» для россиян, сделавших прививку от коронавируса, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он разъяснил, что это может быть необходимо для обеспечения гражданам возможности въезда в другие страны, которые введут ограничения для не прошедших вакцинацию людей.

«Идея была такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться», — заявил Песков (цитата по ТАСС). При этом он добавил, что тема обсуждается, однако официальной позиции Кремля по этому вопросу на данный момент нет.

17 декабря на своей ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса россиянам.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что такие паспорта могут быть введены в 2021 г. для безопасности во время путешествий. Он также рассказал, что международные разработчики таких паспортов предложили РФПИ объединить системы. 

18 января по поручению Путина в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса зарегистрированным 11 августа препаратом «Спутник V». До этого, в начале декабря, стартовала масштабная вакцинация, в рамках которой сделать прививку могли не все граждане. Тем не менее уже к 11 января лекарство получили более 1.5 млн человек, сообщали в РФПИ.

По данным оперштаба на 19 января, в настоящий момент COVID-19 болеет 544 151 россиянин. Еще 3 002 026 заразившихся выздоровели. Умерли 66 623 пациента с коронавирусом. Суточный прирост сегодня составил 21 734 случая — это минимум с 18 ноября 2020 г.

Ранее по теме: В Госдуме поддержали идею введения COVID-паспортов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных