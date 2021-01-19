Песков высказался о введении «ковидных паспортов» в России
Власти прорабатывают тему возможного введения специальных «ковидных паспортов» для россиян, сделавших прививку от коронавируса, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он разъяснил, что это может быть необходимо для обеспечения гражданам возможности въезда в другие страны, которые введут ограничения для не прошедших вакцинацию людей.
«Идея была такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться», — заявил Песков (цитата по ТАСС). При этом он добавил, что тема обсуждается, однако официальной позиции Кремля по этому вопросу на данный момент нет.
17 декабря на своей ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса россиянам.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что такие паспорта могут быть введены в 2021 г. для безопасности во время путешествий. Он также рассказал, что международные разработчики таких паспортов предложили РФПИ объединить системы.
18 января по поручению Путина в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса зарегистрированным 11 августа препаратом «Спутник V». До этого, в начале декабря, стартовала масштабная вакцинация, в рамках которой сделать прививку могли не все граждане. Тем не менее уже к 11 января лекарство получили более 1.5 млн человек, сообщали в РФПИ.
По данным оперштаба на 19 января, в настоящий момент COVID-19 болеет 544 151 россиянин. Еще 3 002 026 заразившихся выздоровели. Умерли 66 623 пациента с коронавирусом. Суточный прирост сегодня составил 21 734 случая — это минимум с 18 ноября 2020 г.