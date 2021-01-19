В Госдуме поддержали идею введения COVID-паспортов
Введение паспортов для привитых от коронавируса людей — важное дело, но надо понимать, как и кем будет использоваться подобная информация, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на заседании комитета, передает ТАСС.
«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное, но нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована», — сказал Морозов. Сегодня нет никаких сомнений, что такая информация необходима для врачей, санэпидслужбы, а также «для принятия управленческих и организационных решений», отметил он.
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что COVID-паспорта могут быть введены в 2021 г. для безопасности во время путешествий. Позже он заявил, что международные разработчики таких паспортов предложили РФПИ объединить системы.
17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам.