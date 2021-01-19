В Госдуме поддержали идею введения COVID-паспортов

«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное, но нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована», — сказал Морозов. Сегодня нет никаких сомнений, что такая информация необходима для врачей, санэпидслужбы, а также «для принятия управленческих и организационных решений», отметил он.