В Башкирии введут «антиковидные паспорта»
Жители Башкирии смогут получить «антиковидные паспорта» с 18 января, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве республики глава региона Радий Хабиров. Их смогут получить жители республики, вакцинированные от COVID-19, или уже переболевшие и имеющие антитела.
«Паспорт будет иметь тот, кто переболел (коронавирусом. — Ведомости), имеет антитела и тот, кто вакцинировался», — рассказал Хабиров. По его словам, жители Башкирии старше 65 лет, которые переболели коронавирусом или сделают прививку от него, смогут не соблюдать самоизоляцию. Хабиров добавил, что паспорт даст его владельцу «ряд преимуществ».
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жители региона, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах.
По данным оперативного штаба на 17 января, в Башкирии зарегистрировано около 22 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 16 500 пациентов, погибли — 165. 18 января в России начинается массовая вакцинация населения от коронавируса.