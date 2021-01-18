В Башкирии введут «антиковидные паспорта»

«Паспорт будет иметь тот, кто переболел (коронавирусом. — Ведомости), имеет антитела и тот, кто вакцинировался», — рассказал Хабиров. По его словам, жители Башкирии старше 65 лет, которые переболели коронавирусом или сделают прививку от него, смогут не соблюдать самоизоляцию. Хабиров добавил, что паспорт даст его владельцу «ряд преимуществ».