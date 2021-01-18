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В Башкирии введут «антиковидные паспорта»

Ведомости

Жители Башкирии смогут получить «антиковидные паспорта» с 18 января, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве республики глава региона Радий Хабиров. Их смогут получить жители республики, вакцинированные от COVID-19, или уже переболевшие и имеющие антитела.

«Паспорт будет иметь тот, кто переболел (коронавирусом. — Ведомости), имеет антитела и тот, кто вакцинировался», — рассказал Хабиров. По его словам, жители Башкирии старше 65 лет, которые переболели коронавирусом или сделают прививку от него, смогут не соблюдать самоизоляцию. Хабиров добавил, что паспорт даст его владельцу «ряд преимуществ». 

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жители региона, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах. 

Ранее по теме: На Сахалине привившимся от COVID-19 разрешат не носить маски и выдадут бейджи

По данным оперативного штаба на 17 января, в Башкирии зарегистрировано около 22 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 16 500 пациентов, погибли — 165. 18 января в России начинается массовая вакцинация населения от коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных