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На Сахалине бейджи для привившихся от коронавируса заменят QR-кодами

Ведомости

Привившимся от коронавируса жителям Сахалинской области будут выдавать электронные сертификаты в виде QR-кодов вместо бейджей, заявил губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы решили, что сертификат наш будет электронный в виде QR-кода непосредственно в телефоне. И если человеку нужно его предъявить, он сможет это сделать в телефоне», — сказал Лимаренко (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Лимаренко сообщил, что жители региона, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах. 

17 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Позже президент поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». По данным разработчиков, эффективность препарата «Спутник V» составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. 

Ранее по теме: На Сахалине привившимся от COVID-19 разрешат не носить маски и выдадут бейджи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных