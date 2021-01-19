На Сахалине бейджи для привившихся от коронавируса заменят QR-кодами
Привившимся от коронавируса жителям Сахалинской области будут выдавать электронные сертификаты в виде QR-кодов вместо бейджей, заявил губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы решили, что сертификат наш будет электронный в виде QR-кода непосредственно в телефоне. И если человеку нужно его предъявить, он сможет это сделать в телефоне», — сказал Лимаренко (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Лимаренко сообщил, что жители региона, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах.
17 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Позже президент поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». По данным разработчиков, эффективность препарата «Спутник V» составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.