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В Москве началась вакцинация от коронавируса в «Депо» и «Геликон-опере»

Ведомости

Вакцинация от коронавируса началась в московском фудмолле «Депо», театре «Геликон-опера», во флагманском офисе «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл сити», а также в торговых центрах «Океания» и «Город», сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Начиная с сегодняшнего дня сделать прививку можно во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, в ТРЦ «Афимолл сити», фудмолле «Депо», театре «Геликон-опера» и в двух торговых центрах», — сказала Ракова. Она отметила, что вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты проходят предварительный осмотр, их самочувствие контролируется в течение получаса после введения вакцины. 

Вакцинация проводится бесплатно без предварительной записи с 10 до 21 часа, она занимает около 40 минут. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. После введения первого компонента вакцины врач назначит день для второго этапа вакцинации через 21 день. В ТЦ «Океания» и «Город» вакцинация будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она продолжится в торговых центрах «Саларис» и «Л-153», а с 3 по 9 февраля — в Columbus и «Калейдоскоп». 

«В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется, чтобы обеспечивать вакцинацию вторым компонентом», — объяснила заммэра. Пройти вакцинацию от коронавируса можно также в одном из 100 пунктов в городских поликлиниках, а также в частных медклиниках, добавила она. 

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

Ранее по теме: Мурашко объявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 во всех регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных