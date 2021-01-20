В Москве началась вакцинация от коронавируса в «Депо» и «Геликон-опере»
Вакцинация от коронавируса началась в московском фудмолле «Депо», театре «Геликон-опера», во флагманском офисе «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл сити», а также в торговых центрах «Океания» и «Город», сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Начиная с сегодняшнего дня сделать прививку можно во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, в ТРЦ «Афимолл сити», фудмолле «Депо», театре «Геликон-опера» и в двух торговых центрах», — сказала Ракова. Она отметила, что вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты проходят предварительный осмотр, их самочувствие контролируется в течение получаса после введения вакцины.
Вакцинация проводится бесплатно без предварительной записи с 10 до 21 часа, она занимает около 40 минут. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. После введения первого компонента вакцины врач назначит день для второго этапа вакцинации через 21 день. В ТЦ «Океания» и «Город» вакцинация будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она продолжится в торговых центрах «Саларис» и «Л-153», а с 3 по 9 февраля — в Columbus и «Калейдоскоп».
«В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется, чтобы обеспечивать вакцинацию вторым компонентом», — объяснила заммэра. Пройти вакцинацию от коронавируса можно также в одном из 100 пунктов в городских поликлиниках, а также в частных медклиниках, добавила она.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».