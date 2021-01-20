В Москве началась вакцинация от коронавируса в «Депо» и «Геликон-опере»

Вакцинация проводится бесплатно без предварительной записи с 10 до 21 часа, она занимает около 40 минут. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. После введения первого компонента вакцины врач назначит день для второго этапа вакцинации через 21 день. В ТЦ «Океания» и «Город» вакцинация будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она продолжится в торговых центрах «Саларис» и «Л-153», а с 3 по 9 февраля — в Columbus и «Калейдоскоп».