Мурашко объявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 во всех регионах

По словам главы ведомства, лучше всего работу по внедрению возможности записи на прививку через сайт Госуслуг организовали власти Москвы, Московской, Белгородской и Сахалинской областей, а также Хабаровского края. При этом «четкую работу» в рамках проведения вакцинации в целом наладили Кемеровская, Калининградская, Кировская, Свердловская, Сахалинская и Челябинская области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ханты-Мансийский АО.