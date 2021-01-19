Мурашко объявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 во всех регионах
Прививку от коронавируса на данный момент могут сделать жители России во всех регионах страны, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Вакцинация против коронавирусной инфекции сегодня проводится во всех регионах страны, и уже привыкшие к использованию портала государственных услуг люди могут в тестовом режиме начать записываться на вакцинацию в медицинскую организацию», — сказал он.
По словам главы ведомства, лучше всего работу по внедрению возможности записи на прививку через сайт Госуслуг организовали власти Москвы, Московской, Белгородской и Сахалинской областей, а также Хабаровского края. При этом «четкую работу» в рамках проведения вакцинации в целом наладили Кемеровская, Калининградская, Кировская, Свердловская, Сахалинская и Челябинская области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ханты-Мансийский АО.
Мурашко добавил, что до конца января в гражданский оборот поступят порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. По его словам, сейчас в стране прививочные пункты развернуты в 2,2 тыс. медицинских учреждениях, 870 из них открылись в течение прошедшей недели.
18 января по поручению Путина в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса зарегистрированным 11 августа препаратом «Спутник V». До этого, в начале декабря, стартовала масштабная вакцинация, в рамках которой сделать прививку могли граждане из групп риска. К 11 января, по данным РФПИ, лекарство получили более 1,5 млн человек.
По данным оперштаба на 19 января, в настоящий момент COVID-19 болеет 544 151 россиянин. Еще 3 002 026 заразившихся выздоровели. Умерли 66 623 пациента с коронавирусом. Суточный прирост сегодня составил 21 734 случая — это минимум с 18 ноября 2020 г.