«Интерфакс» сообщил о приостановке вакцинации на Урале из-за нехватки препаратов

В одной из поликлиник Челябинска сообщили агентству, что вакцины в регионе нет, всех желающих привиться записывают в лист ожидания. В поликлинике в Свердловской области заявили об отсутствии данных о том, когда можно сделать прививку. В свердловском оперштабе уточнили, что массовая вакцинация в регионе «только набирает свои обороты» и что область ожидает очередную крупную партию вакцины.