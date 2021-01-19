«Интерфакс» сообщил о приостановке вакцинации на Урале из-за нехватки препаратов
Большинство регионов Урала приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препаратов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медучреждения и оперативные штабы субъектов.
«Большинство регионов Уральского федерального округа (УрФО) уже использовали все поставленные ранее дозы вакцины от коронавируса и сейчас ожидают новых поставок», — говорится в сообщении.
В одной из поликлиник Челябинска сообщили агентству, что вакцины в регионе нет, всех желающих привиться записывают в лист ожидания. В поликлинике в Свердловской области заявили об отсутствии данных о том, когда можно сделать прививку. В свердловском оперштабе уточнили, что массовая вакцинация в регионе «только набирает свои обороты» и что область ожидает очередную крупную партию вакцины.
В Тюменской области прививают от коронавируса медиков, педагогов, соцработников, сотрудников МФЦ и людей с хроническими заболеваниями. «Как только поступит достаточное количество вакцины, будет возможность электронной записи и все медорганизации будут готовы проводить массовую вакцинацию», — объяснили в оперштабе.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».