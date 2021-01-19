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«Интерфакс» сообщил о приостановке вакцинации на Урале из-за нехватки препаратов

Ведомости

Большинство регионов Урала приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препаратов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медучреждения и оперативные штабы субъектов. 

«Большинство регионов Уральского федерального округа (УрФО) уже использовали все поставленные ранее дозы вакцины от коронавируса и сейчас ожидают новых поставок», — говорится в сообщении. 

В одной из поликлиник Челябинска сообщили агентству, что вакцины в регионе нет, всех желающих привиться записывают в лист ожидания. В поликлинике в Свердловской области заявили об отсутствии данных о том, когда можно сделать прививку. В свердловском оперштабе уточнили, что массовая вакцинация в регионе «только набирает свои обороты» и что область ожидает очередную крупную партию вакцины. 

В Тюменской области прививают от коронавируса медиков, педагогов, соцработников, сотрудников МФЦ и людей с хроническими заболеваниями. «Как только поступит достаточное количество вакцины, будет возможность электронной записи и все медорганизации будут готовы проводить массовую вакцинацию», — объяснили в оперштабе.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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