Минздрав назвал наиболее нуждающуюся в вакцинации категорию граждан

«Мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией. Это связано с тем, что у данной категории лиц возрастной имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные летальные исходы. И эта категория наиболее нуждается сегодня в вакцинальной защите», – сказал Мурашко.