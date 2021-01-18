Минздрав назвал наиболее нуждающуюся в вакцинации категорию граждан
Больше всего нуждаются в защите от коронавируса посредством вакцинации люди старше 55 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией. Это связано с тем, что у данной категории лиц возрастной имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные летальные исходы. И эта категория наиболее нуждается сегодня в вакцинальной защите», – сказал Мурашко.
В первую очередь рекомендуется вакцинироваться также людям с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и ожирением.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех россиян от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в России в середине декабря прошлого года. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб. В конце декабря Минздрав выдал разрешение на вакцинацию «Спутником V» людей старше 60 лет.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора».