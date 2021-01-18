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В России началась массовая вакцинация от коронавируса

Ведомости

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех россиян от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора». Также ожидается, что вскоре в программу вакцинации населения будет включен препарат от центра Чумакова, который «уже на подходе», сообщила 15 января вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцинация от коронавируса групп риска началась в России в середине декабря. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб. В конце декабря Минздрав выдал разрешение на вакцинацию «Спутником V» людей старше 60 лет. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — в 100%. В начале января Минздрав утверждал, что «Спутником V» от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек.

По данным оперштаба на 17 января, в России зарегистрировано около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 65,5 тыс. - скончались от него. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: В Москве расширили перечень категорий для вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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