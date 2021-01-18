В России началась массовая вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса групп риска началась в России в середине декабря. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб. В конце декабря Минздрав выдал разрешение на вакцинацию «Спутником V» людей старше 60 лет. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — в 100%. В начале января Минздрав утверждал, что «Спутником V» от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек.