В России началась массовая вакцинация от коронавируса
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех россиян от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин.
Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора». Также ожидается, что вскоре в программу вакцинации населения будет включен препарат от центра Чумакова, который «уже на подходе», сообщила 15 января вице-премьер Татьяна Голикова.
Вакцинация от коронавируса групп риска началась в России в середине декабря. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб. В конце декабря Минздрав выдал разрешение на вакцинацию «Спутником V» людей старше 60 лет. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — в 100%. В начале января Минздрав утверждал, что «Спутником V» от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек.
По данным оперштаба на 17 января, в России зарегистрировано около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 65,5 тыс. - скончались от него. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.