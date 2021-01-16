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В Москве расширили перечень категорий для вакцинации от коронавируса

Ведомости

В Москве с 19 января прививку от коронавируса смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники и самозанятые, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Со вторника, 19 января 2021 г., мы расширяем охват вакцинацией от Covid-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», — сообщил он.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, пояснила она.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря 2020 г. Изначально вакцина была доступна только работникам здравоохранения и образования, а также сотрудникам социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — в 100%.

С 28 декабря вакцинацию распространили на правоохранителей, работников ЖКХ, общепита, спорта, волонтеров и сотрудников НКО. 4 января возможность пройти вакцинацию от коронавируса появилась у работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Ранее по теме: Попова заявила о возможности привить от коронавируса 60% населения РФ за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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