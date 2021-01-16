В Москве расширили перечень категорий для вакцинации от коронавируса
В Москве с 19 января прививку от коронавируса смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники и самозанятые, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«Со вторника, 19 января 2021 г., мы расширяем охват вакцинацией от Covid-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», — сообщил он.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, пояснила она.
Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря 2020 г. Изначально вакцина была доступна только работникам здравоохранения и образования, а также сотрудникам социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — в 100%.
С 28 декабря вакцинацию распространили на правоохранителей, работников ЖКХ, общепита, спорта, волонтеров и сотрудников НКО. 4 января возможность пройти вакцинацию от коронавируса появилась у работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.