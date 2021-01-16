В Москве расширили перечень категорий для вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря 2020 г. Изначально вакцина была доступна только работникам здравоохранения и образования, а также сотрудникам социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — в 100%.