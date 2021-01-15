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В Москве разрешили прививаться от коронавируса без справки с работы

Ведомости

Для подтверждения принадлежности к отрасли, работники которой имеют право на приоритетную вакцинацию от коронавируса в Москве, справка с работы больше не нужна. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — сказала Ракова. Ранее, 11 января, мэр Москвы Сергей Собянин вновь расширил список отраслей столичной экономики, работники которых имеют право на первоочередную вакцинацию.

Теперь право на прививку получили научные работники, сотрудники телекоммуникационных компаний, программисты, а также люди, связанные с управлением недвижимостью и операциями с нею.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря 2020 г. Изначально вакцина была доступна только работникам здравоохранения и образования, а также сотрудникам социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — в 100%.

С 28 декабря вакцинацию распространили на правоохранителей, работников ЖКХ, общепита, спорта, волонтеров и сотрудников НКО. 4 января возможность пройти вакцинацию от коронавируса появилась у работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных