В Москве разрешили прививаться от коронавируса без справки с работы
Для подтверждения принадлежности к отрасли, работники которой имеют право на приоритетную вакцинацию от коронавируса в Москве, справка с работы больше не нужна. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.
«Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — сказала Ракова. Ранее, 11 января, мэр Москвы Сергей Собянин вновь расширил список отраслей столичной экономики, работники которых имеют право на первоочередную вакцинацию.
Теперь право на прививку получили научные работники, сотрудники телекоммуникационных компаний, программисты, а также люди, связанные с управлением недвижимостью и операциями с нею.
Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря 2020 г. Изначально вакцина была доступна только работникам здравоохранения и образования, а также сотрудникам социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — в 100%.
С 28 декабря вакцинацию распространили на правоохранителей, работников ЖКХ, общепита, спорта, волонтеров и сотрудников НКО. 4 января возможность пройти вакцинацию от коронавируса появилась у работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.