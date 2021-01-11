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Собянин разрешил прививаться от COVID-19 айтишникам и сотрудникам гостиниц

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса для новых категорий граждан. Об этом он написал в своем блоге.

В среду, 13 января, будет открыта запись на вакцинацию для сотрудников гостиниц, туристических агентств и других компаний в сфере туризма, а также работников частных и некоммерческих социальных служб. Помимо этого прививку смогут сделать представители следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки, информационные технологии, телекоммуникации и связь, управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью, сообщил мэр.

14 января в Москве откроются 30 дополнительных прививочных пунктов, а их общее число возрастет с 70 до 100, отметил Собянин. Вакцинация в городе проводится в ежедневном режиме. Записаться на нее можно на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Изначально вакцина была доступна только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудников социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — в 100%.

С 28 декабря в программу вакцинации также вошли сотрудники правоохранительных органов (включая полицию, прокуратуру, суды и др.), занятые в сфере ЖКХ, сотрудники общепита, работники сферы спорта, волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. 4 января возможность пройти вакцинацию от коронавируса появилась у работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных