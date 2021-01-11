Собянин разрешил прививаться от COVID-19 айтишникам и сотрудникам гостиниц
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса для новых категорий граждан. Об этом он написал в своем блоге.
В среду, 13 января, будет открыта запись на вакцинацию для сотрудников гостиниц, туристических агентств и других компаний в сфере туризма, а также работников частных и некоммерческих социальных служб. Помимо этого прививку смогут сделать представители следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки, информационные технологии, телекоммуникации и связь, управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью, сообщил мэр.
14 января в Москве откроются 30 дополнительных прививочных пунктов, а их общее число возрастет с 70 до 100, отметил Собянин. Вакцинация в городе проводится в ежедневном режиме. Записаться на нее можно на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам.
Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Изначально вакцина была доступна только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудников социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — в 100%.
С 28 декабря в программу вакцинации также вошли сотрудники правоохранительных органов (включая полицию, прокуратуру, суды и др.), занятые в сфере ЖКХ, сотрудники общепита, работники сферы спорта, волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. 4 января возможность пройти вакцинацию от коронавируса появилась у работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.