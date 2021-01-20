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Российским регионам до июня поставят около 70 млн доз вакцины «Спутник V»

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Регионы к июню получат 70 млн доз отечественной вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил в эфире программы «Соловьев Live» министр торговли и промышленности Денис Мантуров.

«70 млн доз должно быть поставлено в регионы и вакцинированы. Это до июня месяца. Если быть точным, 68 млн россиян должны привиться до этого периода», — цитирует «РИА Новости» Мантурова. На вопрос ведущего, будет ли вакцинация полностью завершена к июню, Мантуров ответил: «Да, абсолютно верно».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на медучреждения и оперативные штабы субъектов сообщил, что большинство регионов Урала приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препаратов. Позднее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил о планах поставить до конца января около 300 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 20 января Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.

Ранее по теме: «Интерфакс» сообщил о приостановке вакцинации на Урале из-за нехватки препаратов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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