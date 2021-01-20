Российским регионам до июня поставят около 70 млн доз вакцины «Спутник V»
Регионы к июню получат 70 млн доз отечественной вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил в эфире программы «Соловьев Live» министр торговли и промышленности Денис Мантуров.
«70 млн доз должно быть поставлено в регионы и вакцинированы. Это до июня месяца. Если быть точным, 68 млн россиян должны привиться до этого периода», — цитирует «РИА Новости» Мантурова. На вопрос ведущего, будет ли вакцинация полностью завершена к июню, Мантуров ответил: «Да, абсолютно верно».
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на медучреждения и оперативные штабы субъектов сообщил, что большинство регионов Урала приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препаратов. Позднее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил о планах поставить до конца января около 300 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 20 января Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.