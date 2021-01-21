Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

СМИ узнали о предложении «Аэрофлота» уменьшить размеры багажа на 20%

Ведомости

«Аэрофлот» предложил Минтрансу уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях.

По словам собеседников газеты, перевозчик предложил Минтрансу внести изменения в Федеральные авиационные правила: сократить размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений. Так, по мнению «Аэрофлота», перевозчики смогут увеличить свои доходы за счет доплаты за негабаритный багаж. Кроме того, перевозчик ссылается на зарубежный опыт: ряд иностранных компаний установил именно такой норматив.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что авиакомпании таким образом надеются восполнить потери от снижения пассажиропотока в пандемию. В то же время Росавиация увидела в этой инициативе социальные риски и возможность роста конфликтных ситуаций. Так, на дальних направлениях доля пассажиров с багажом доходит до 90%, а в целом составляет до 30%. Предложение «Аэрофлота» пока не получило однозначной оценки правительства.

«Аэрофлот» впервые вводил безбагажные тарифы в апреле 2019 г. на рейсах в Европу, а в декабре 2020 г. — внедрил их на дальнемагистральных рейсах. Такой тариф подразумевал бесплатный провоз пассажирами только ручной клади весом не более 10 кг. Из дальних направлений тариф затронул рейсы из Москвы и Петербурга в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.

Авиакомпании пока не зажглись идеей создания лоукостеров в России

Ранее вопрос их появления поручил проработать министр Савельев

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных