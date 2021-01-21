СМИ узнали о предложении «Аэрофлота» уменьшить размеры багажа на 20%
По словам собеседников газеты, перевозчик предложил Минтрансу внести изменения в Федеральные авиационные правила: сократить размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений. Так, по мнению «Аэрофлота», перевозчики смогут увеличить свои доходы за счет доплаты за негабаритный багаж. Кроме того, перевозчик ссылается на зарубежный опыт: ряд иностранных компаний установил именно такой норматив.
Опрошенные изданием эксперты утверждают, что авиакомпании таким образом надеются восполнить потери от снижения пассажиропотока в пандемию. В то же время Росавиация увидела в этой инициативе социальные риски и возможность роста конфликтных ситуаций. Так, на дальних направлениях доля пассажиров с багажом доходит до 90%, а в целом составляет до 30%. Предложение «Аэрофлота» пока не получило однозначной оценки правительства.
«Аэрофлот» впервые вводил безбагажные тарифы в апреле 2019 г. на рейсах в Европу, а в декабре 2020 г. — внедрил их на дальнемагистральных рейсах. Такой тариф подразумевал бесплатный провоз пассажирами только ручной клади весом не более 10 кг. Из дальних направлений тариф затронул рейсы из Москвы и Петербурга в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.