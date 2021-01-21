СМИ узнали о предложении «Аэрофлота» уменьшить размеры багажа на 20%

«Аэрофлот» впервые вводил безбагажные тарифы в апреле 2019 г. на рейсах в Европу, а в декабре 2020 г. — внедрил их на дальнемагистральных рейсах. Такой тариф подразумевал бесплатный провоз пассажирами только ручной клади весом не более 10 кг. Из дальних направлений тариф затронул рейсы из Москвы и Петербурга в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.