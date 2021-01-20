Авиакомпании пока не зажглись идеей создания лоукостеров в России

Авиакомпании пока не зажглись идеей создания лоукостеров в РоссииРанее вопрос их появления поручил проработать министр Савельев
Глава Росавиации Александр Нерадько 20 января провел совещание с руководителями авиакомпаний для обсуждения предложения министра транспорта Виталия Савельева. По мнению министра, российский авиарынок в период пандемии нуждается в низкобюджетных перевозках – люди сейчас не готовы платить большие деньги. Кроме того, только лоукостер в кризисный период приносит прибыль, как это демонстрирует сейчас «Победа» (1,4 млрд руб. чистой прибыли за 2020 г.). Савельев предложил перевозчикам подумать над созданием новых лоукостеров или даже над переходом самих авиакомпаний на работу по этой схеме. По мнению Савельева, в России нужно создать как минимум еще два лоукостера помимо «Победы» – они должны базироваться и осуществлять перевозки в средней полосе России и на Дальнем Востоке соответственно. «Я не очень уверен, что можно на базе какой-то авиакомпании сделать лоукостер <...> [Тем не менее] мы хотим эту опцию для авиакомпаний оставить», – заявил министр агентству ТАСС 19 января.
Дальневосточный лоукостер и стал предметом обсуждения на совещании у Нерадько. На встречу были приглашены руководители авиакомпаний «Ютэйр», «Уральские авиалинии», Red Wings, «Азимут», S7 и «Ямал», а также три представителя «Сбера». Ни один из перевозчиков не высказал желания участвовать в проекте. «У S7 нет планов менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент», – сообщили «Ведомостям» в компании. По данным «Ведомостей», представители «Сбера» не подтвердили намерение банка напрямую инвестировать в создание новой компании, о котором ранее говорил Савельев. «Сбер» лишь готов продолжать выдавать авиакомпаниям займы и поставлять самолеты в лизинг, пересказали «Ведомостям» тезисы выступающих участники встречи.
В авиакомпаниях не поняли идею министра, отметив, что стоимость перелета сегодня и так серьезно снизилась. «На российском рынке много лет предложение избыточно, что обеспечивает низкую стоимость билетов, – говорит представитель Red Wings. – Особенно конкуренция внутри России обострилась в пандемию коронавируса». Цены на билеты действительно снизили уже S7, «Аэрофлот», «Победа», Utair, «Россия» и «Уральские авиалинии». Так, перелет из Москвы в Санкт-Петербург рейсом «России» в конце января по тарифу «эконом» обойдется в 1000–2000 руб. Билеты на рейсы S7 из Москвы в Анапу на эти же даты стоят 1500–2000 руб., в Геленджик – чуть более 2000 руб.
Авиакомпания «Сбера» и ВТБ
Еще в 2018 г. «Сберу» и ВТБ поручили создать авиакомпанию для региональных перевозок. Как писали «Ведомости», ее пассажиропоток планировался на уровне 6–10 млн человек в год. Крупнее на тот период были только «Аэрофлот» и S7. За счет компании доля прямых региональных перевозок должна была вырасти до 50% (с 23%), но проект так и остался нереализованным. Эксперты и тогда рассуждали, что сначала нужно создать стратегию развития региональных перевозок и исходя из нее выбрать приоритетные механизмы – создание новой авиакомпании или поддержка существующих.
Создавать лоукостер прицельно для Дальнего Востока также нецелесообразно, подсчитали участники встречи. Бизнес-модель лоукостера предполагает снижение операционных расходов до минимума. Большая доля расходов – это оплата авиакеросина и аэропортовых услуг. При этом аэропортовые сборы на Дальнем Востоке в 2–3 раза выше, чем в среднем по стране, а стоимость керосина на 50% выше, признали в S7. По данным Минвостокразвития, керосин в аэропортах Дальневосточного региона в среднем стоил 70 000 руб. за тонну в докризисный период. Для сравнения: в «Пулково», «Шереметьево» это 36 000 руб. за тонну, в Екатеринбурге, Новосибирске, Ульяновске – 40 000 руб., по актуальным данным Росавиации. Наконец, пассажиропоток между пунктами внутри ДФО относительно низкий – большинство рейсов выполняется через Москву. «Для модели лоукостера нужен большой пассажиропоток, не факт, что Дальний Восток и Сибирь могут обеспечить трафик, достаточный для безубыточной работы лоукостера», – говорит представитель Red Wings. Чтобы поддерживать низкие тарифы, авиакомпаниям нужны инструменты для снижения затрат при полетах в Сибири и на Дальнем Востоке, а регламент работы дальневосточных аэропортов не позволяет говорить о высокой эффективности использования флота (всего три аэропорта в регионе работают круглосуточно), добавляют в S7.
В качестве решения S7 предложила зафиксировать темп роста тарифов и сборов в аэропортах Дальнего Востока и Сибири на уровне инфляции и установить повышенный коэффициент возмещения акциза на топливо в этих регионах.
Представители «Уральских авиалиний», «Азимута» и «Сбера» отказались от комментариев, с представителем «Ямала» связаться не удалось. В одной из авиакомпаний – участников совещания сообщили, что тема создания лоукостеров пока даже не обсуждалась ее руководством. Представитель Росавиации не стал комментировать итоги совещания, сославшись на то, что оно рабочее.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров указывает на то, что и проблема прямого авиасообщения в обход Московского авиаузла остается нерешенной: «Большая доля перелетов в России, особенно из Сибири и с Дальнего Востока, осуществляется через Москву, что не оптимально. Переход на развитие рейсов между региональными городами без задействия крупных хабов и в годы с динамичным пассажиропотоком выглядел сложно решаемым. В горизонте до 2021 г. его решить будет невозможно», – говорит Бурмистров. При этом классическая модель лоукостера как раз предполагает перевозку пассажиров в режиме p2p (point-to-point), т. е. из любого в любой пункт без перелета в хаб. Кроме того, классические лоукостеры эксплуатируют однотипный парк воздушных судов (например, у «Победы» это Boeing 737). Большинство российских авиакомпаний этому требованию сейчас не соответствуют.