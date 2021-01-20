Авиакомпании пока не зажглись идеей создания лоукостеров в России

Создавать лоукостер прицельно для Дальнего Востока также нецелесообразно, подсчитали участники встречи. Бизнес-модель лоукостера предполагает снижение операционных расходов до минимума. Большая доля расходов – это оплата авиакеросина и аэропортовых услуг. При этом аэропортовые сборы на Дальнем Востоке в 2–3 раза выше, чем в среднем по стране, а стоимость керосина на 50% выше, признали в S7. По данным Минвостокразвития, керосин в аэропортах Дальневосточного региона в среднем стоил 70 000 руб. за тонну в докризисный период. Для сравнения: в «Пулково», «Шереметьево» это 36 000 руб. за тонну, в Екатеринбурге, Новосибирске, Ульяновске – 40 000 руб., по актуальным данным Росавиации. Наконец, пассажиропоток между пунктами внутри ДФО относительно низкий – большинство рейсов выполняется через Москву. «Для модели лоукостера нужен большой пассажиропоток, не факт, что Дальний Восток и Сибирь могут обеспечить трафик, достаточный для безубыточной работы лоукостера», – говорит представитель Red Wings. Чтобы поддерживать низкие тарифы, авиакомпаниям нужны инструменты для снижения затрат при полетах в Сибири и на Дальнем Востоке, а регламент работы дальневосточных аэропортов не позволяет говорить о высокой эффективности использования флота (всего три аэропорта в регионе работают круглосуточно), добавляют в S7.