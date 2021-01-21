МВД сообщило о росте на треть связанных с терроризмом преступлений

Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера пресечено на стадии приготовления и покушения 71 (+18,3%), а совершены за пределами России – 226 (+218,3%). В то же время число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в 2020 г. уменьшилось на 6,6% и составило 24,8 тыс.