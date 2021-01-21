МВД сообщило о росте на треть связанных с терроризмом преступлений
Число зарегистрированных преступлений террористического характера в 2020 г. выросло в России почти на 30%, экстремистских — на 42%, следует из статистических данных МВД.
«В январе — декабре 2020 года зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера (+29,7%) и 833 преступления экстремистской направленности (+42,4%)», — следует из статистики ведомства.
Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера пресечено на стадии приготовления и покушения 71 (+18,3%), а совершены за пределами России – 226 (+218,3%). В то же время число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в 2020 г. уменьшилось на 6,6% и составило 24,8 тыс.
В октябре 2020 г. заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» рассказывал, что с начала 2019 г. террористы стали в 1,5 раза активнее в интернете. По его словам, больше всех воздействию радикалов через интернет подвержена молодежь.