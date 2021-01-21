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МВД сообщило о росте на треть связанных с терроризмом преступлений

Ведомости

Число зарегистрированных преступлений террористического характера в 2020 г. выросло в России почти на 30%, экстремистских — на 42%, следует из статистических данных МВД.

«В январе — декабре 2020 года зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера (+29,7%) и 833 преступления экстремистской направленности (+42,4%)», — следует из статистики ведомства.

Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера пресечено на стадии приготовления и покушения 71 (+18,3%), а совершены за пределами России – 226 (+218,3%). В то же время число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в 2020 г. уменьшилось на 6,6% и составило 24,8 тыс.

В октябре 2020 г. заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» рассказывал, что с начала 2019 г. террористы стали в 1,5 раза активнее в интернете. По его словам, больше всех воздействию радикалов через интернет подвержена молодежь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных