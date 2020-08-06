Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

Руслан Костыленков получил семь лет колонии, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин ‒ по шесть и шесть с половиной лет колонии соответственно. Других фигурантов дела суд приговорил к условным срокам. Дмитрий Полетаев и Максим Рощин получили шесть и шесть с половиной лет условно. Анна Павликова приговорена к четырем годам условно, а Мария Дубовик ‒ к шести годам условно.