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Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

Суд признал их виновными в создании экстремистского сообщества
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Люблинский районный суд приговорил трех фигурантов дела «Нового величия» к реальным срокам, передает «Дождь» из зала суда. 

Руслан Костыленков получил семь лет колонии, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин ‒ по шесть и шесть с половиной лет колонии соответственно. Других фигурантов дела суд приговорил к условным срокам. Дмитрий Полетаев и Максим Рощин получили шесть и шесть с половиной лет условно. Анна Павликова приговорена к четырем годам условно, а Мария Дубовик ‒ к шести годам условно.

Защита намерена обжаловать приговор, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова. 

Суд признал их виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). На момент заключения под стражу Павликовой было 17 лет, Дубовик – 18. Это стало поводом для проведения акций протеста в Москве в августе 2018 г. После акций протеста девушек перевели под домашний арест.

Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор для совершения госпереворота в стране. Показания по делу ранее дали трое мужчин, которые избежали ареста. В свою очередь защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных