Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные срокиСуд признал их виновными в создании экстремистского сообщества
Люблинский районный суд приговорил трех фигурантов дела «Нового величия» к реальным срокам, передает «Дождь» из зала суда.
Руслан Костыленков получил семь лет колонии, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин ‒ по шесть и шесть с половиной лет колонии соответственно. Других фигурантов дела суд приговорил к условным срокам. Дмитрий Полетаев и Максим Рощин получили шесть и шесть с половиной лет условно. Анна Павликова приговорена к четырем годам условно, а Мария Дубовик ‒ к шести годам условно.
Защита намерена обжаловать приговор, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.
Суд признал их виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). На момент заключения под стражу Павликовой было 17 лет, Дубовик – 18. Это стало поводом для проведения акций протеста в Москве в августе 2018 г. После акций протеста девушек перевели под домашний арест.
Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор для совершения госпереворота в стране. Показания по делу ранее дали трое мужчин, которые избежали ареста. В свою очередь защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.