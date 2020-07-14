Прокуратура запросила реальные сроки для трех участников «Нового величия»Еще четырем фигурантам дела гособвинение просит назначить условное наказание
Прокуратура просит признать всех обвиняемых по делу «Нового величия» организаторами экстремистского сообщества, передает ТАСС. «Считаю квалификацию по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе) излишней», ‒ заявил прокурор во время прения сторон.
Для трех фигурантов дела гособвинение запросило реальные сроки наказания, еще четверым ‒ условные. «Прошу признать виновным и назначить Костыленкову 7,5 года колонии, Карамзину ‒ 6,5 года колонии, Крюкову ‒ 6 лет колонии, Полетаеву и Рощину назначить по 6,5 года условно, Павликовой ‒ 4 года условно, Дубовик ‒ 6 лет условно», ‒ сказал прокурор в суде.
Прения сторон должны были начаться в феврале этого года, но неоднократно откладывались по различным причинам. Последний раз перенос прений был связан с ограничениями, введенными в стране из-за распространения коронавируса.
Фигурантами дела являются Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов, Максим Рощин, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, а также Рустам Рустамов и Павел Ребровский. Последние двое дали признательные показания в ходе допроса и заключили со следствием сделку. Суд приговорил Рустамова к полутора годам условно, а Ребровского ‒ к двум с половиной годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому, отказавшемуся от признательных показаний. Он был отпущен под подписку о невыезде. Ребровский утверждал в суде, что подписал признание после того, как ему угрожали предъявить обвинение в терроризме (ст. 205 УК). По его словам, в обмен на досудебное соглашение ему пообещали условный срок.
Всех фигурантов дела обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Их арест вызвал широкий резонанс в обществе. На момент заключения под стражу Павликовой было 17 лет, Дубовик ‒ 18 лет. Это стало поводом для проведения акций протеста в Москве в августе 2018 г. После акций протеста девушек перевели под домашний арест.
Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор для совершения госпереворота в стране. Показания по делу ранее дали трое мужчин, которые избежали ареста. В свою очередь защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.