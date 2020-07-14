Прокуратура запросила реальные сроки для трех участников «Нового величия»

Фигурантами дела являются Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов, Максим Рощин, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, а также Рустам Рустамов и Павел Ребровский. Последние двое дали признательные показания в ходе допроса и заключили со следствием сделку. Суд приговорил Рустамова к полутора годам условно, а Ребровского ‒ к двум с половиной годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому, отказавшемуся от признательных показаний. Он был отпущен под подписку о невыезде. Ребровский утверждал в суде, что подписал признание после того, как ему угрожали предъявить обвинение в терроризме (ст. 205 УК). По его словам, в обмен на досудебное соглашение ему пообещали условный срок.