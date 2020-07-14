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Прокуратура запросила реальные сроки для трех участников «Нового величия»

Еще четырем фигурантам дела гособвинение просит назначить условное наказание
Ирина Чевтаева
Фигуранты дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев /Михаил Воскресенский / РИА

Прокуратура просит признать всех обвиняемых по делу «Нового величия» организаторами экстремистского сообщества, передает ТАСС. «Считаю квалификацию по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе) излишней», ‒ заявил прокурор во время прения сторон.

Для трех фигурантов дела гособвинение запросило реальные сроки наказания, еще четверым ‒ условные. «Прошу признать виновным и назначить Костыленкову 7,5 года колонии, Карамзину ‒ 6,5 года колонии, Крюкову ‒ 6 лет колонии, Полетаеву и Рощину назначить по 6,5 года условно, Павликовой ‒ 4 года условно, Дубовик ‒ 6 лет условно», ‒ сказал прокурор в суде.

Прения сторон должны были начаться в феврале этого года, но неоднократно откладывались по различным причинам. Последний раз перенос прений был связан с ограничениями, введенными в стране из-за распространения коронавируса.

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Фигурантами дела являются Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов, Максим Рощин, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, а также Рустам Рустамов и Павел Ребровский. Последние двое дали признательные показания в ходе допроса и заключили со следствием сделку. Суд приговорил Рустамова к полутора годам условно, а Ребровского ‒ к двум с половиной годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому, отказавшемуся от признательных показаний. Он был отпущен под подписку о невыезде. Ребровский утверждал в суде, что подписал признание после того, как ему угрожали предъявить обвинение в терроризме (ст. 205 УК). По его словам, в обмен на досудебное соглашение ему пообещали условный срок.

Всех фигурантов дела обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Их арест вызвал широкий резонанс в обществе. На момент заключения под стражу Павликовой было 17 лет, Дубовик ‒ 18 лет. Это стало поводом для проведения акций протеста в Москве в августе 2018 г. После акций протеста девушек перевели под домашний арест.

Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор для совершения госпереворота в стране. Показания по делу ранее дали трое мужчин, которые избежали ареста. В свою очередь защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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