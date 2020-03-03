Осужденный за протесты в Москве Константин Котов останется за решеткой

Дело Котова – первое из серии дел о массовых беспорядках в Москве, которое пересматривалось по новым правилам кассационного обжалования. Они начали действовать с октября 2019 г. вместе с новыми кассационными судами, которые действуют по экстерриториальному принципу. Предполагается, что это обеспечивает большую независимость судебных решений. Но получается, что кассационные суды не избежали болезни, свойственной надзорной инстанции, – она выражается в нежелании принимать решения даже в ситуации, когда есть явное нарушение и возможно его сразу же исправить, говорит адвокат Алексей Мельников. Вместо этого дела перекидывают от инстанции к инстанции как горячую картофелину. И забывают, что за каждым таким делом судьба человека, который находится за решеткой, вполне возможно, находится незаконно. В деле же Котова отчетливо прослеживается еще и политическая составляющая – по всей видимости, судьи просто не решаются взять на себя ответственность за какое-то решение, заключает Мельников.