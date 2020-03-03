Осужденный за протесты в Москве Константин Котов останется за решеткой
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил в понедельник приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса) к четырем годам лишения свободы. Дело передано на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, но отпустить на свободу Котова кассация отказалась: в качестве меры пресечения ему определен арест сроком на три месяца.
Пересмотреть приговор Котову Конституционный суд (КС) поручил еще в конце января. Верховный суд, куда обратились адвокаты активиста, отказался сделать это, указав, что пересмотр дела находится в компетенции кассационной инстанции. Но и она отказалась ставить точку в этом вопросе: теперь Котова, который уже отбывает срок в колонии во Владимирской области, ждет этапирование в Москву и новое судебное разбирательство.
Защита активиста добивалась отмены приговора и его немедленного освобождения. Адвокаты ссылались на постановление КС по делу Ильдара Дадина и определение, принятое по жалобе самого Котова, в котором КС напомнил о сформулированной им ранее позиции: под уголовную ответственность подпадает не просто неоднократное нарушение порядка организации митингов, а только такое, которое стало причиной причинения вреда здоровью граждан, собственности и общественной безопасности либо создало реальную угрозу причинения такого вреда. Действия Котова никакой угрозы ни для кого не представляли и носили исключительно мирный характер, доказывали адвокаты, в отличие от полицейских он не перекрывал улицы, не ломал ноги случайным прохожим и не бил женщин по печени. Дело должно быть прекращено, а сам Котов – немедленно освобожден, в один голос заявили все 13 адвокатов Котова. Массовое участие защитников в этом деле – реакция юридического сообщества на его неправовой характер, напомнили выступавшие.
Обращение в суд направила также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, она тоже настаивала на пересмотре дела. И только прокуратура в кассационном представлении не ставила под сомнение законность вынесенного Котову приговора, а лишь просила его смягчить как слишком суровый – до одного года лишения свободы.
Сам Котов напомнил, что жесткие и несправедливые приговоры по делам оппозиции стали трендом: под пытками добывали показания у фигурантов дела «Сети», выходит на финишную прямую процесс по делу «Нового величия», основанный по большей части на показаниях провокаторов. По его словам, государство не обеспечивает защиту прав граждан, поэтому остается только проявлять солидарность, выходить на улицы городов. «Если совесть вступает в конфликт с законом, следует отдавать предпочтение совести, потому что сострадание и справедливость весомее Уголовного кодекса», – сказал он.
Адвокат Котова Мария Эйсмонт признается, что это «не очень хорошее решение». Пока не известна мотивировка, но у кассационного суда была возможность принять свое решение по делу – они же всю ответственность переложили на Мосгорсуд. «Дело Котова, без сомнения, будет прекращено. Если этого не произойдет в Мосгорсуде, то мы пойдем дальше. Нам все равно, сколько инстанций придется пройти до тех пор, пока не будет принято единственно правильное решение: дело должно быть прекращено, а Котов – освобожден. Но хотелось бы, чтобы это произошло как можно раньше», – сказала Эйсмонт.
Дело Котова – первое из серии дел о массовых беспорядках в Москве, которое пересматривалось по новым правилам кассационного обжалования. Они начали действовать с октября 2019 г. вместе с новыми кассационными судами, которые действуют по экстерриториальному принципу. Предполагается, что это обеспечивает большую независимость судебных решений. Но получается, что кассационные суды не избежали болезни, свойственной надзорной инстанции, – она выражается в нежелании принимать решения даже в ситуации, когда есть явное нарушение и возможно его сразу же исправить, говорит адвокат Алексей Мельников. Вместо этого дела перекидывают от инстанции к инстанции как горячую картофелину. И забывают, что за каждым таким делом судьба человека, который находится за решеткой, вполне возможно, находится незаконно. В деле же Котова отчетливо прослеживается еще и политическая составляющая – по всей видимости, судьи просто не решаются взять на себя ответственность за какое-то решение, заключает Мельников.