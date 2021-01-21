Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в ОАЭ
Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек», — сообщает пресс-служба РФПИ.
Сейчас в ОАЭ продолжается фаза III клинических исследований с участием уже 1 тыс. добровольцев. Обработку медицинских протоколов осуществляет компания Abu Dhabi Health Services Company. Поставки вакцины в королевство будут осуществляться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
«РФПИ стремится помочь ОАЭ получить доступ к безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Решение о включении «Спутник V» в национальный портфель вакцин ОАЭ является важным шагом для защиты населения с помощью одной из лучших в мире вакцин», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее российский препарат был зарегистрирован по аналогичной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат «Спутник V» также зарегистрирован в России и Белоруссии.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 91,4%, эффективность от тяжелых форм коронавируса — 100%. С середины декабря 2020 г. в России проходит вакцинация от коронавируса групп риска населения с помощью «Спутника V». 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса.