Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в ОАЭ

«РФПИ стремится помочь ОАЭ получить доступ к безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Решение о включении «Спутник V» в национальный портфель вакцин ОАЭ является важным шагом для защиты населения с помощью одной из лучших в мире вакцин», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.