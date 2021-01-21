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Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в ОАЭ

Ведомости

Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек», — сообщает пресс-служба РФПИ.

Сейчас в ОАЭ продолжается фаза III клинических исследований с участием уже 1 тыс. добровольцев. Обработку медицинских протоколов осуществляет компания Abu Dhabi Health Services Company. Поставки вакцины в королевство будут осуществляться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

«РФПИ стремится помочь ОАЭ получить доступ к безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Решение о включении «Спутник V» в национальный портфель вакцин ОАЭ является важным шагом для защиты населения с помощью одной из лучших в мире вакцин», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее российский препарат был зарегистрирован по аналогичной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат «Спутник V» также зарегистрирован в России и Белоруссии.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 91,4%, эффективность от тяжелых форм коронавируса — 100%. С середины декабря 2020 г. в России проходит вакцинация от коронавируса групп риска населения с помощью «Спутника V». 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных