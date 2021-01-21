Житель Ставрополья получил 14 лет колонии за попытку совершения теракта

В конце декабря 2020 г. ФСБ совместно с МВД России пресекли подготовку теракта в Махачкале, задержаны четверо членов ячейки запрещенной в России террористической организации ИГ. В тайнике террористов и на их конспиративной квартире обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, а также взрывное устройство. Личности задержанных не разглашались.