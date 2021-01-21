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Житель Ставрополья получил 14 лет колонии за попытку совершения теракта

Ведомости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставропольского края Александра Профира, сторонника запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», к 14 годам колонии за подготовку теракта, сообщает «Интерфакс».

Как следует из картотеки дел суда, Профира признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (подготовка к совершению теракта) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 (попытка незаконного изготовления взрывчатки) УК РФ. По данным агентства, он приговорен к 14 годам в колонии строгого режима.

По информации следствия, Профир в 2020 г. готовился устроить взрывы в станице Курская. Он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их у себя дома. До этого Профир принес присягу «Джебхат ан-Нусра».

В конце декабря 2020 г. ФСБ совместно с МВД России пресекли подготовку теракта в Махачкале, задержаны четверо членов ячейки запрещенной в России террористической организации ИГ. В тайнике террористов и на их конспиративной квартире обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, а также взрывное устройство. Личности задержанных не разглашались.

Ранее по теме: МВД сообщило о росте на треть связанных с терроризмом преступлений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных