Житель Ставрополья получил 14 лет колонии за попытку совершения теракта
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставропольского края Александра Профира, сторонника запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», к 14 годам колонии за подготовку теракта, сообщает «Интерфакс».
Как следует из картотеки дел суда, Профира признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (подготовка к совершению теракта) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 (попытка незаконного изготовления взрывчатки) УК РФ. По данным агентства, он приговорен к 14 годам в колонии строгого режима.
По информации следствия, Профир в 2020 г. готовился устроить взрывы в станице Курская. Он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их у себя дома. До этого Профир принес присягу «Джебхат ан-Нусра».
В конце декабря 2020 г. ФСБ совместно с МВД России пресекли подготовку теракта в Махачкале, задержаны четверо членов ячейки запрещенной в России террористической организации ИГ. В тайнике террористов и на их конспиративной квартире обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, а также взрывное устройство. Личности задержанных не разглашались.