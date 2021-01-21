Меркель предложила Путину помощь в регистрации «Спутника V» в ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину помощь в регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA), сообщили «РИА Новости».
«Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА», — сказала Меркель в ходе брифинга.
Канцлер пояснила, что Германия, в частности» предложила помочь с оформлением документов. «Считаю, что это хорошая вещь», — отметила Меркель.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.