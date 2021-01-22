ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии против сотрудников правоохранительных органов, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 г. рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сообщило ведомство.
Личность террориста не раскрывается в интересах следствия. Из его тайника изъяли огнестрельное оружие с боеприпасами и компоненты самодельного взрывного устройства. Также в средствах связи задержанного нашли инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписку с эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», которая показывает его преступные намерения.