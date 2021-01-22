ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Личность террориста не раскрывается в интересах следствия. Из его тайника изъяли огнестрельное оружие с боеприпасами и компоненты самодельного взрывного устройства. Также в средствах связи задержанного нашли инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписку с эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», которая показывает его преступные намерения.