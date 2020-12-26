В ФСБ сообщили о пресечении подготовки теракта в Дагестане

Следственное подразделение возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации), а также решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст. 30 и ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц). Личности подозреваемых не разглашаются в интересах следствия, добавили в ФСБ.