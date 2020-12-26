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В ФСБ сообщили о пресечении подготовки теракта в Дагестане

Ведомости

ФСБ совместно с МВД России пресекли подготовку теракта в Махачкале, задержаны четверо членов ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство», сообщила пресс-служба ФСБ.

«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан», — говорится в сообщении.

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В ФСБ отметили, что в тайнике террористов и на их конспиративной квартире обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, а также взрывное устройство.

Следственное подразделение возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации), а также решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст. 30 и ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц). Личности подозреваемых не разглашаются в интересах следствия, добавили в ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных