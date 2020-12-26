В ФСБ сообщили о пресечении подготовки теракта в Дагестане
ФСБ совместно с МВД России пресекли подготовку теракта в Махачкале, задержаны четверо членов ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство», сообщила пресс-служба ФСБ.
«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан», — говорится в сообщении.
В ФСБ отметили, что в тайнике террористов и на их конспиративной квартире обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, а также взрывное устройство.
Следственное подразделение возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации), а также решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст. 30 и ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц). Личности подозреваемых не разглашаются в интересах следствия, добавили в ФСБ.