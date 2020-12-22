Зарплаты бюджетников растут, но это никого не радует

В 2012–2019 гг. зарплата бюджетников в целом по стране выросла в 1,8 раза. При этом работники образовательных организаций в 2019 г. получали в 1,95 раза больше, чем в 2012 г., а медицинские работники – в 2,1 раза больше. Такой вывод сделали аудиторы Счетной палаты (СП), проанализировав реализацию майских указов президента 2012 г. Один из таких указов содержал требование увеличить размер реальной заработной платы бюджетников в 1,5 раза за семь лет.