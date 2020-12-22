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Зарплаты бюджетников растут, но это никого не радует

За восемь лет зарплата бюджетников выросла почти вдвое. Но в основном – за счет ужесточения условий труда, выяснила Счетная палата
Екатерина Шохина
Ведомство Алексея Кудрина узнало много интересного про зарплаты бюджетников /Андрей Гордеев / Ведомости

В 2012–2019 гг. зарплата бюджетников в целом по стране выросла в 1,8 раза. При этом работники образовательных организаций в 2019 г. получали в 1,95 раза больше, чем в 2012 г., а медицинские работники – в 2,1 раза больше. Такой вывод сделали аудиторы Счетной палаты (СП), проанализировав реализацию майских указов президента 2012 г. Один из таких указов содержал требование увеличить размер реальной заработной платы бюджетников в 1,5 раза за семь лет.

По словам аудитора СП Сергея Штогрина, «федеральные и региональные органы власти приняли целый ряд нормативных документов, которые стали более справедливо регулировать оплату труда в бюджетной сфере». При расчете показателя средней заработной платы по региону стали учитываться и граждане, работающие по найму у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных