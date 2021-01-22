Times сообщила о намерении Японии отменить летнюю Олимпиаду

Однако заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи опроверг информацию об отмене Олимпийских игр. Он заявил изданию Mainichi Shimbun, что сей факт не соответствует действительности, но при этом добавил, что окончательного решения пока нет. «Из-за ситуации за рубежом мы, естественно, на каком-то этапе решим, проводить ли мероприятие на самом деле», — сказал он, подчеркнув, что до тех пор правительство будет делать все возможное, чтобы подготовиться к проведению игр.