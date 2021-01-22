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Times сообщила о намерении Японии отменить летнюю Олимпиаду

Ведомости

Власти Японии пришли к выводу, что необходимо отменить летние Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает издание The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правящей коалиции.

По словам собеседника издания, правительство страны пришло к выводу, что из-за эпидемиологической обстановки в мире провести Олимпиаду не получится. При этом власти озабочены тем, как заявить об отмене и одновременно «сохранить лицо».

«Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что это слишком сложно. Лично я не думаю, что это произойдет», — цитирует своего источника газета.

Однако заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи опроверг информацию об отмене Олимпийских игр. Он заявил изданию Mainichi Shimbun, что сей факт не соответствует действительности, но при этом добавил, что окончательного решения пока нет. «Из-за ситуации за рубежом мы, естественно, на каком-то этапе решим, проводить ли мероприятие на самом деле», — сказал он, подчеркнув, что до тех пор правительство будет делать все возможное, чтобы подготовиться к проведению игр. 

Издание Mainichi Shimbun отметило, что ранее власти утверждали, что график и место проведения Олимпиады уже определены. Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г. В связи с пандемией коронавируса ее решили перенести на год, на период с 23 июля по 8 августа 2021 г., сохранив при этом название «Токио-2020».

Вчера член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд рассказал об отсутствии планов повторно перенести Олимпиаду в Токио. Он заявил, что организаторы полны решимости провести игры и сейчас причин, по которым они могут не состояться, нет.

Ранее по теме: В МОК исключили возможность повторного переноса летней Олимпиады в Токио

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных